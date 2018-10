Via 30 giugno chiusa, voragini ed edifici pericolanti, traffico infernale in Valpolcevera e Val Bisagno

Genova. Mattinata difficile per il traffico nelle vallate di Genova, sia in Valpolcevera sia in Val Bisagno, questa mattina.

Molti i cittadini che hanno preferito l’auto privata ai mezzi pubblici, i treni specialmente vista la situazione critica delle ferrovie, e già questo ha avuto ripercussioni sui flussi, ma ci sono anche motivazioni specifiche per il caos del traffico.

In Valpolcevera si soffre per la chiusura di via 30 Giugno, la strada di sponda destra del torrente Polcevera, unico collegamento diretto, non autostradale, con il centro.

Code senza fine si registrano quindi a Bolzaneto, Pontedecimo, Borzoli e Rivarolo, in direzione Sud, così come in direzione del casello di Genova Bolzaneto e sulla A7 in direzione di Genova Ovest.

In Val Bisagno il problema è relativo ad alcune strutture pericolanti in via Lungobisagno Dalmazia e e a un grosso buco nell’asfalto all’altezza del centro commerciale Bricoman. Il traffico viene deviato con conseguenti rallentamenti da Molassana al centro.

Strade parzialmente interrotte anche a levante, in Corso Italia e a Quezzi, in via Fea, a causa rispettivamente della mareggiata e di alberi caduti.

A ponente chiusa la strada per San Carlo di Cese, con servizio Amt limitato alla stazione di Granara.