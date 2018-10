Verardo e Rinaldis al Rally Città di Pistoia

Genova. Proseguirà con il Rally Città di Pistoia l’avventura di Alberto Verardo e Cristina Rinaldis nel Trofeo Corri Con Clio 2018. I portacolori della Lanterna Corse Rally Team sono pronti alla trasferta toscana, una gara mai affrontata in precedenza, con un percorso che rappresenta una novità assoluta per l’equipaggio genovese.

“Per noi è una gara completamente nuova, le prove speciali sono molto belle, ma difficili da interpretare e confrontarsi con i piloti locali sarà dura. Il nostro obiettivo è quello di portare a casa più punti possibili per il trofeo e di essere competitivi anche fuori dai confini liguri” è il commento di Verardo poco prima della partenza per la trasferta.

Il Rally Città di Pistoia, valido per la Coppa Italia terza zona, scatterà alle ore 16,30 di sabato 6 ottobre, per concludersi alle 16,50 di domenica 7 ottobre, sempre a Pistoia.

Le prove speciali in programma sono otto, per un totale di 90,9 chilometri cronometrati.