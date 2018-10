Vento, lamiere pericolanti in via Cecchi. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Il forte vento sta provocando qualche disagio in città: sono oltre sette, infatti, le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate per la messa in sicurezza di diverse situazioni a rischio.

L’intervento più urgente è stato quello richiesto in via Cecchi: sul terrazzo di un palazzo, infatti, alcune lamiere stavano per cedere, rischiando di finire “in volo” per strada, con grandissimo rischio l’incolumità dei cittadini.

E poi rami caduti, pali storti e cadute: sono in molti a rischiare la scivolata in zona De Ferrari, con l’acqua della fontana che rende pericoloso il passaggio sul lastricato e sotto i portici.