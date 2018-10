Vento e freddo, il “ballo” della fontana di De Ferrari. Decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Genova. L’esordio di Ottobre non poteva essere più deciso e senza compromessi: se il fine settimana sembrava ancora estivo, questo lunedì ci ha scaraventato in pieno autunno.

A colpire il capoluogo ligure soprattutto il forte, e freddo, vento di tramontano che dalla tarda mattinata sta spazzando la costa. La fontana di De Ferrari, ancora accesa, ha creato qualche fuori programma, tra curiosi e genovesi infreddoliti, tra schizzi e vaporizzazione non controllata. Un “ballo” da brividi!

Meno poetica, invece, la situazione in altre zone della città, sopratutto in zona Foce, dove i Vigili del Fuoco sono stati attivati per diverse segnalazioni di cornicioni pericolanti e intonaci staccati dalla forza del vento.

Situazione inizialmente allarmante in via Cecchi, dove una tettoia di lamiera ha iniziato a cedere sotto le sferzate del vento, rischiando di staccarsi dai supporti e finire pericolosamente in strada. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno mettendo in sicurezza la struttura.