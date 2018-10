Genova. Il Vallescrivia torna dalla trasferta in casa della Sestrese con un punto prezioso. I valligiani di Stefano Firpo, ancora a digiuno di vittorie, sono al quinto pareggio in sette incontri disputati.

“Sapevamo di andare ad affrontare una squadra forte sia tecnicamente che fisicamente – dice Firpo – la squadra, priva di alcuni giocatori importanti, ha portato a casa un punto, al termine di una grande prestazione.

“Abbiamo giocato con il cuore e chi è sceso in campo ha dato il massimo e qualcosa di più – continua il tecnico – alla fine abbiamo avuto, con Fassone, l’occasione per vincere la gara, ma va bene ugualmente. La Sestrese ha dimostrarto di essere una squadra molto forte e sono certo che sarà tra le protagoniste nella lotta per salire in Eccellenza”.

“Il punto ottenuto a Sestri è importante – conclude l’ex collaboratore tecnico di Cannistrà e Buttu – per ottenere la salvezza, dobbiamo giocare sempre con umiltà, determinazione e la voglia di fare risultato, come è avvenuto oggi”.