Università di Genova, la “mole” protagonista di una giornata al dipartimento di Chimica

Genova. Il prossimo 23 ottobre viene festeggiato il “giorno della mole”, per ricordare una delle sette unità fondamentali di misura e uno dei concetti di base della chimica. La giornata è stata ideata allo scopo di promuovere l’interesse generale per la chimica e viene celebrata in diversi paesi con varie attività, eventi e laboratori correlati con la chimica e il concetto di mole.

Anche a Genova il dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università organizzerà diverse iniziative. Tra queste, un concorso per le classi degli Istituti Superiori della Liguria. Esse dovranno approfondire in modo originale e creativo il concetto di mole, ed i migliori elaborati verranno premiati in occasione dell’Open Week dell’Università. Nel giorno della mole studenti e dottorandi in chimica faranno quindi visita agli Istituti Superiori liguri per promuovere l’evento.

Quest’anno l’evento si interseca con la concomitante inaugurazione del rinnovato Museo della Chimica, che costituirà una preziosa risorsa storico-didattica aperta alla cittadinanza e un punto di riferimento per le numerose attività laboratoriali di divulgazione offerte alle scuole. Il programma completo della giornata è disponibile alla pagina http://www.chimica.unige.it/node/432