Un gol per Genova, manifestazione benefica a De Ferrari: ogni rete un buono acquisto

Genova. Manifestazione benefica il 9 e 10 ottobre in piazza De Ferrari. Per ogni gol realizzato verrà donato un buono spesa alle persone colpite dal crollo del Ponte Morandi

Lidl Italia, con il patrocinio del Comune di Genova, organizza la manifestazione benefica “Un Gol per Genova” che si terrà martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 11 alle ore 18 in piazza De Ferrari, Genova.

Durante la due giorni, verrà allestita una porta da calcio dove tutti potranno mettere alla prova le proprie abilità calcistiche e provare a fare gol. Ogni gol realizzato si trasformerà simbolicamente in un buono spesa che Lidl Italia, a fine dell’attività, consegnerà al Comune di Genova. Quanti più gol verranno realizzati, tanti più buoni spesa verranno donati a chi ne ha bisogno.

Il calcio d’inizio che darà il via alla manifestazione si terrà martedì 9 ottobre alle ore 11.00 alla presenza del consigliere delegato allo sport del Comune di Genova Stefano Anzalone.

“La tragedia che ha colpito la città di Genova ha fatto scaturire tante energie positive che si traducono in solidarietà e vicinanza – sostiene il consigliere delegato Stefano Anzalone – Il calcio è uno sport che unisce e rappresenta una cassa di risonanza per moltiplicare queste energie. L’iniziativa a cui diamo il patrocinio ci accompagnerà fino all’incontro amichevole Italia–Ucraina che si disputerà nella serata di mercoledì 10 e sarà anch’esso un momento importante di solidarietà nei confronti delle persone colpite”.

“Sarà emozionante vedere tante persone scendere in campo in nome della solidarietà, gesti preziosi e significativi, scaturiti dalla volontà di essere ancora una volta vicini alla popolazione colpita dalla tragedia del ponte Morandi – afferma Andrea Carratù Presidente del Municipio I Centro Est – Il Municipio sarà presente alla manifestazione e al fianco Comune, parteciperemo alla partita sperando di poter fare tanti gol. Vorrei esprimere un sincero ringraziamento alla Lidl Itaia promotrice di questa bellissima iniziativa che metterà a disposizione tanti buoni per la spesa a favore dei genovesi in difficoltà”.

“Anche il Municipio, assieme al Comune di Genova, ha voluto concedere il patrocinio – dice Federica Cavalleri assessore del Municipio I Centro Est –; in questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti. La Giunta municipale del Centro Est è sempre pronta a supportare e sostenere iniziative volte all’impegno sociale. Tante sono state fino ad oggi le iniziative di solidarietà, ma auspichiamo che tante altre possano coinvolgerci in percorsi a favore della cittadinanza più bisognosa”.

Nicola Selleri, Direttore Regionale di Lidl Italia dichiara: “Come Premium Sponsor degli Azzurri sappiamo che la passione degli italiani per il calcio è forte. Oggi, grazie ad un piccolo gesto simbolico come dare un calcio ad un pallone, trasformiamo la passione in aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Ringraziamo il Comune di Genova per il patrocino e per aver creduto in questa attività”.

Tutti i partecipanti riceveranno in regalo un simpatico gadget per ringraziarli del loro supporto e, per i più giovani, anche un lunch box contenente una merenda sana. Appuntamento quindi martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 dalle ore 11 alle ore 18 in Piazza De Ferrari per realizzare insieme “Un Gol per Genova”!