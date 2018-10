Turismo, parte da Genova il twitter “plurale” per promuovere le città d’arte

Genova. Twitter plurale, il progetto di Enit lanciato lo scorso anno con la collaborazione delle Regioni, cresce e coinvolge anche le città italiane.

Si parte da Genova dove, dal 25 al 27 ottobre, l’account ufficiale twitter @Italia sarà gestito direttamente dal social team di Genovamorethanthis, per raccontare la nostra città e promuoverne le iniziative verso un pubblico sempre più ampio. Col nickname @Genovaeventi, si inaugura dunque il 25, in concomitanza con il lancio della nuova campagna di promozione #genovalikesyou.

«Questa iniziativa si inserisce tra le azioni della social media strategy intrapresa dal Comune per promuovere la città in rete e in particolare per aumentare il volume di conversazioni e interazioni sui social anche sui mercati esteri – ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Genova avrà così l’occasione di essere protagonista, per tre giorni, dell’account twitter @italia e potrà far conoscere il suo patrimonio Unesco, enogastronomia, centro storico, mare e i grandi eventi genovesi».

I tweet verranno pubblicati in italiano e in inglese a cura del Comune, mentre le redazioni francese e tedesca di ENIT pubblicheranno i post anche sui canali ufficiali di promozione francese @italia_fra e tedesco @italia_deu e @italia_aut.