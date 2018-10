Turismo, Acquario di Genova conquista il 5° posto nella classifica mondiale di TripAdvisor

Genova. L’Acquario di Genova si aggiudica il 5° posto nella top 10 mondiale nel settore degli acquari su TripAdvisor®, il più grande sito di recensioni di viaggio al mondo. La classifica è stata stilata selezionando le dieci attrazioni con il più alto numero di recensioni postate dai viaggiatori su TripAdvisor.it.

A decretare la quinta posizione della struttura genovese sono stati circa 17.000 visitatori che hanno espresso un giudizio eccellente o molto favorevole nell’83% dei casi.

Tra gli aspetti che risultano più apprezzati la varietà di specie e ambienti acquatici rappresentati, la cura degli animali, l’emozione dell'”immersione” nel mondo marino, le esperienze coinvolgenti che la struttura ha saputo sviluppare e offre ai visitatori: dal consolidato percorso Dietro le quinte alle nuove esperienze di approfondimento proposte dal 2018 “A tu per tu con i delfini” e “A tu per tu con i pinguini”.

Il risultato è un riconoscimento dell’impegno da parte del gruppo Costa Edutainment, società di gestione dell’Acquario di Genova, nella cura de cliente, cui ha dedicato una nuova funzione aziendale di customer care, e nella continua ricerca di servizi al visitatore e di esperienze coinvolgenti ad alto valore aggiunto in un mercato sempre più esperto ed esigente. Un riconoscimento del cammino intrapreso per far sì che la soddisfazione dell’ospite sia uno dei principi guida delle scelte aziendali.

Il quinto posto nella classifica mondiale costituisce un motivo di orgoglio per l’Acquario di Genova e per l’intera città in un momento di difficoltà e costituisce una nuova occasione per ricordare che l’Acquario è e rimane una struttura sempre aperta, facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati e capace di attrarre e soddisfare non solo il pubblico delle famiglie e delle scuole, ma anche il mondo degli adulti e dei giovani.