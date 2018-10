Genova. Torniamo al rifugio Sherwood a Prato, in Val Bisagno, per incontrare Leon e Tigrotta.

Leon è un dolce cagnolone, di quasi due anni di taglia grande. Proviene da Messina dove vagava per strada con la sorella, purtroppo questa è stata trovata senza vita e quindi si è deciso di portarlo al sicuro in una casa. Nello stallo in cui ha trovato la salvezza però era in compagnia di tanti altri cani, questo lo ha reso un po’ timido e più lento nella socializzazione con gli umani. A Sherwood si è ambientato bene, gioca con tutti gli altri cani anche se il suo passato lo ha reso un po’ timoroso nell’approcciarsi con le persone. Trovandosi però ogni giorno tra i volontari e avendo tanta voglia di scoprire nuove cose prova a vincere la sua timidezza ogni giorno di più! Il nostro consiglio, come sempre, è di venire a conoscerlo di persona per apprezzare la sua dolcezza e la sua simpatia!

Foto 2 di 2



Tigrotta ha un anno, è una futura taglia medio- grande, incrocio boxer. Come ci duole raccontare spesso, Tigrotta proviene dalla strada. Trovata vagante a Messina è stata segnalata, dopo che molti suoi compagni di branco sono stati trovati investiti o avvelenati. Per salvare Tigrotta una volontaria del sud l’ha portata a casa e con staffetta ha deciso di mandarla da noi per trovargli una sistemazione per la vita. Tigrotta è una cucciola molto giocosa e affettuosa, visto il suo delicato passato in strada con pochi contatti con l’uomo, ha bisogno di un poco di tempo in più per fare conoscenza. Una volta presa fiducia vi dimostrerà tutto il suo amore e la sua dolcezza. Questa timidezza iniziale nei rapporti con l’uomo è assente nei rapporti con gli altri cani, Tigrotta va d’accordissimo con cani sia maschi che femmine.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento per conoscere Tigrotta e Leon, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it