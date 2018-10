Tromba d’aria in Val Bisagno, pioppo di 15 metri cade in strada alle Gavette, interrotta da altri alberi via Montelungo

Genova. Un pioppo di 15 metri è caduto su una strada nella zona delle Gavette, interrompendo la viabilità.

Sempre in Val Bisagno, problemi anche tra Bavari e Sant’Eusebio, in via Montelungo, dove sono diversi gli alberi abbattuti o spezzati dal forte vento di queste ore. In un caso, un tronco, ha interrotto il passaggio di uno dei pullmini del servizio integrativo.

“C’ stata una tromba d’aria” dice il presidente di municipio Media Valbisagno Roberto D’Avolio, in sopralluogo sulle strade delle alture. In tutti i casi sono stati allertati i vigili del fuoco ma gli interventi in corso sono moltissimi, da una parte all’altra della città, e i tempi potrebbero essere rallentati.