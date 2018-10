Genova. Prima vittoria del CDM futsal Genova nel campionato di Serie A2 di calcio a cinque: il team genovese ha sconfitto 5-2 la Bubi Merano, mettendo così in fila due risultati positivi consecutivi.

Michele Lombardo ha mandato in campo Pozzo, Andrea Lombardo, Foti, Ortisi, Ini, Piccarreta, Luan Costa, Pizetta, Core, Leandrinho, Belinelli, Sacco, Mazzariol; la Bubi Merano, allenata da Roberto Claudio Vanini, ha risposto con Luca Vanin, Mair, Manzoni, Caverzan, Beregula, Trunzo, Ouddach, Mustafov, Pupuleku, Caregnato, Ninz, Fabio Vanin.

I due protagonisti genovesi del match sono stati Simone Foti e Yuri Pozzo: Foti ha segnato due reti pesantissime e garantito la qualità di gioco, mentre le parate di Pozzo sono state determinanti, così come la rete che proprio il portiere ha siglato nel finale, cogliendo impreparata la difesa avversaria con un rinvio dopo un veloce contropiede.

Genovesi in vantaggio al 12′ con Foti, illuminato da Mazzariol, poi il pareggio di Beregula; CDM ancora avanti con Ortisi, che manda in rete un tiro di Mazzariol, ma gli avversari pareggiano ancora con una sfortunata deviazione di Luan Costa. Nel secondo tempo, dopo i salvataggi di Pozzo, Leandrinho e le reti di Foti e Pozzo chiudono un match comunque interessante, ma che ha visto il CDM imporre il gioco a tutto campo.

I genovesi di Lombardo occupano ora la sesta piazza della classifica, con quattro punti, gli stessi ottenuti anche da L84 e Carrè Chiuppano Alto. Sabato prossimo il CDM sarà in trasferta a Padova, dove sfiderà il Petrarca, terzo in classifica con sei punti. La Serie A2 è cominciata con due risultati positivi su tre e Lombardo può per ora dirsi soddisfatto.

In Serie B sconfitta pesante per l’Athletic calcio a cinque, che a Massa è stato travolto per 6-1; i genovesi occupano ora la settima piazza della classifica, con quattro punti dopo tre giornate. La strada della seconda serie è ancora lunga.

