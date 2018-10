Trasta, il blues “storico” dei Big Fat Mama sul palco del circolo Arci Barabini

Genova. Sabato 27 ottobre al Circolo Arci Barabini di Trasta, proseguono gli appuntamenti musicali della rassegna “Note conTRASTAnti” con il concerto del gruppo storico blues Big Fat Mama. Il concerto ad ingresso gratuito con tessera Arci inizierà alle ore 21:00

Bar aperto e possibilità di cenare a prezzo ultrapopolare con trasta-pasta dalle ore 20.

I Big Fat Mama sono stati fondati nel 1979 a Genova dal bassista Piero De Luca e sono un nome ‘storico’ del blues italiano. Il gruppo ha preso parte nel corso degli anni ai più importanti festival italiani accompagnando in diverse date europee musicisti americani come Johnny Mars, Michael Coleman e Jay Monque’d.

Hanno inoltre aperto concerti di artisti di primo piano del blues e del rock internazionale come: Louisiana Red, Eddie C Campbell, Johnny Winter,Pogues, Stevie Ray Vaughan,Los Lobos,Zora Young, Clarence Carter, Clifton Chenier jr., David ‘Honeyboy’ Edwards, Jimmy Rogers & the Legendary Blues Band, Screamin’Jay Hawkins, David Essig, Albert Collins, Willie Little Littlefield, Sherman Robertson, James Cotton, Robert Plant, Lowell Fulson, Popa Chubby, Shemekia Copeland, la Blues Brothers Band, BBKing, Little Victor David Evans.

Durante la loro storia i Big Fat Mama hanno inciso 3lp e 8 cd, tra i quali l’apprezzatissimo tributo ad Howlin Wolf “Beware of the Wolf” che si avvale della presenza di Dario Gaggero alla voce, e dell’armonicista di fama internazionale Marco Pandolfi, “As we like it” con tutti i brani originali della band e “Live at Rootsway”, registrato dal vivo all’omonimo festival nell’estate 2015. Inoltre la band appare in numerose pubblicazioni sul blues, quali libri, riviste e trova posto anche sull’Enciclopedia della Musica Italiana curata da Renzo Arbore.

Il nuovo cd “Greetings from the Coast!” su etichetta Nadir Music rappresenta al meglio il sound attuale della band: una miscela di suoni che attraversa i vari stili del blues, da Chicago a New Orleans passando per California e Texas.

La formazione attuale della band vede al basso, voce e chitarra il leader e fondatore Piero DeLuca, chitarra, voce e armonica Antonio”Candy”Rossi, batteria e percussioni Ezio Cavagnaro.