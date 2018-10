Trasporto pubblico, venerdì Atp servizio regolare, lavoratori non aderiscono allo sciopero “per non pesare sulla situazione”

Genova. In relazione allo sciopero generale proclamato per venerdì 26 ottobre prossimo venturo da da CUB ed altre sigle sindacali non presenti però in azienda, si informa che CUB Trasporti Liguria non ha aderito.

A motivare la scelta la volontà di “non pesare ulteriormente sulla già precaria situazione del trasporto dopo il crollo del ponte Morandi”. Lo sciopero, infatti, riguarderà anche il trasporto ferroviario locale.

Per quanto riguarda le “corriere” di Atp, invece, non sono quindi previsti cambi di orari e percorrenze