Trasporto pubblico in Val Bisagno e Val Trebbia, variazioni delle linee Atp a causa delle frane

Genova. Causa frane, limitazioni alla circolazione veicolare e conseguenti variazioni al servizio. Sono state introdotte alcune limitazioni relative alle linee del gruppo M (Valbisagno e Val trebbia) conseguenza di alcune frane provocate dal maltempo.

Genova-Torriglia Strada provinciale SP62 – Franco Rollandi – interrotta causa frana. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse da e per Torriglia transitano esclusivamente sulla strada diretta a causa di una frana verificatasi all’altezza della Casa Cantoniera.

Genova Prato Capolinea di Prato irraggiungibile causa frana. Variazioni al servizio di trasporto pubblico: le corse da e per Torriglia al momento percorrono Via Adamoli per poi re-immettersi nella viabilità cittadina.