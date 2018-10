Traffico, lungomare Canepa diventa a 5 corsie. Ma la città chiede di riaprire via 30 giugno

Genova. Entro la fine di questa settimana lungomare Canepa, almeno nella prima parte, dirà addio a transenne e ruspe. Sarà aperta la prima tranche a 5 corsie. Ad annunciare il cronoprogramma serrato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Paolo Fanghella.

“Sto seguendo in prima persona quasi come un tecnico e non come un assessore i lavori di Lungomare Canepa e dell’importantissimo lotto 10 che collegherà la Guido Rossa all’autostrada e con soddisfazione confermo gli impegni presi. Prima settimana di ottobre apertura della prima trance di Lungomare Canepa (5 corsie) fine novembre collegamento con l’autostrada anticipando di oltre 2 mesi i tempi previsti prima della tragedia del ponte Morandi”, scrive Fanghella su Facebook.

Quindi l’altra novità è la tempistica per il raccordo autostradale, fine novembre per collegare rapidamente la strada Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto.

Nessuna novità, finora, su via 30 giugno. I sensori che sono stati installati sui monconi di ponte Morandi dovrebbero servire anche a monitorare la sicurezza della strada che passa sotto la parte ovest, strada che corre in direzione sud lungo il torrente Polcevera e che potrebbe sgravare di gran parte del traffico la zona di Borzoli.

Al momento è percorsa da mezzi autorizzati, come polizia e vigili del fuoco, ma trattandosi di zona rossa non può essere concesso il transito ad altri mezzi.