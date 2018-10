Tigullio, sacchi di sabbia contro la paura del mare. Depuratore fuori uso, emergenza fogna

Genova. Situazione di emergenza per il Tigullio , duramente colpito nei giorni precedenti da forte vento a da una maraggiata straordinaria.

Molte barriere marine hanno ceduto alla forza del mare, come la diga del porto di Rapallo, per cui Portezione Civile sta allestendo barriere d’emergenza con sacchi di sabbia, per scongiurare eventuali nuovi allagamenti.

Critica anche la situazione del depuratore fognario che serve i comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, attualmente non utilizzabile in quanto allagato.

Al riguardo nelle prossime ore ci sarà un sopralluogo congiunto da parte della Regione, del gestore Ireti, dell’A.t.o. competente e del Comune, al fine di verificare la funzionalità e l’attivazione della condotta fognaria di emergenza.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e dei detriti accumulatisi a seguito dell’evento, l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Giampedrone ha assicurato che nell’ordinanza in corso di predisposizione saranno previste apposite norme per agevolare l’attività in questione.