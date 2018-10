ThousandPeople: Columbus is here. La mostra itinerante di ritratti d’oltreoceano arriva alla Lanterna

Genova. Genova e Columbus (Ohio, Stati Uniti) sono gemellate da oltre 65 anni: per rinsaldare il legame che sostiene le relazioni internazionali delle due città quest’anno il capoluogo ligure ospiterà una mostra volta a omaggiare la capitale statunitense intitolata #ThousandPeople: Columbus is here.

Dal 1 ottobre al 17 novembre, infatti, protagonisti sulla scena artistica genovese saranno una serie di ritratti fotografici realizzati dal fotografo Emanuele Timothy Costa raccolti durante il suo soggiorno a Columbus tra marzo e aprile 2018. In questa occasione la città americana ebbe l’occasione di conoscere i propri concittadini d’oltreoceano attraverso una mostra itinerante raffigurante i mille volti genovesi – la mostra #ThousandPeople of Genova – allestita nei principali luoghi d’interesse della capitale (il Columbus Museum of Art, il Cultural Arts Center, l’aeroporto internazionale John Glenn, il Greater Columbus Convention Center e il Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens). Allo stesso modo, ora, Genova è pronta a ricambiare l’ospitalità americana proponendo alla città alcuni dei volti che sono stati catturati dal fotografo genovese in Ohio.

Columbus is here anticipa la visita del Sindaco Marco Bucci alla città di Columbus a gennaio 2019 e rappresenta un’anteprima della vera e propria mostra di tutti i 1400 volti americani che sarà allestita a Genova nell’autunno del 2019. La preview ad ingresso libero, realizzata dal Comune di Genova, sarà dislocata in diversi punti strategici del capoluogo ligure:

– Palazzo Tursi dal 10 ottobre al 17 novembre;

– Casa di Colombo dal 1 ottobre al 17 novembre

– Galata Museo del Mare dal 1 ottobre al 17 novembre;

La visita della mostra presso la Lanterna, dal 20 ottobre al 17 novembre 2018, è inclusa nel biglietto per parco, museo e torre negli orari ordinari di apertura del complesso (sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30 – ultimo ingresso alle ore 18). Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Pré e Museo Navale di Pegli.

Presso le diverse location si potranno ammirare alcuni dei più bei ritratti raccolti a Columbus ed entrare in contatto con alcune delle più affascinanti storie delle persone che hanno preso parte al progetto. Ogni luogo metterà in mostra gli scatti con diverse tecniche: pannelli di diverse dimensioni, composizioni grafiche, strutture retroilluminate.