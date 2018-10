Genova. Termina in parità (1-1) il big match tra Praese e Bargagli.

I padroni di casa, in vantaggio (al 7°) con Nicola Morando, vengono raggiunti (all’80°) da Albanese.

Il Cogoleto, supera (3-1) la Cella, portandosi al secondo posto della graduatoria, a due lunghezze dalla Praese.

I granata di Gullo mettono le mani sulla vittoria partita, nei primi quaranta minuti di gioco, andando a rete con Craviotto e Testi (su rigore). Nella seconda frazione di gioco ci pensa Traverso a chiudere i conti, mentre la Cella riesce soltanto a segnare il goal della bandiera con Semino.

Cà de Rissi, Marassi e Olimpic raggiungono il Torriglia, al quarto posto, con dieci punti all’attivo.

Il Cà de Rissi espugna (2-1, Tricarico, Barbieri; Poggi) il terreno del Torriglia; il Marassi di mister Repetti compie l’impresa della giornata, andando a vincere (3-2) in casa del Multedo; le reti che decidono le sorti dell’incontro sono di Casella, Repetto e Novaresi, mentre per il Multedo, che sta facendo fatica ad ingranare, a segnare sono Di Donato e Rasero.

Vince (1-0, Barbieri) in trasferta anche l’Olimpic , che supera il Rapid Nozarego, al termine di una partita che ha messo in mostra la buona condizione psico fisica del team di Meligrana.

Il quarto successo esterno della giornata è della Superba, che rifila un poker di reti alla Genovese Boccadasse, mettendo in evidenza Ferraro (autore di una doppietta), Mattera e Barbera, mentre Malinconico e compagni, in giornata no, vanno in goal con Raiola.

Ippolito e Vio regalano il successo all’Anpi Casassa, ai danni della Cogornese (in goal con Donadeo, su rigore), mentre il Sori regola con il classico risultato all’inglese (2-0, Trucco, Messuri) il Borgo Rapallo.