Genova. Terza giornata del campionato di Serie A1 maschile a squadre di tennis. Sono quattro i gironi da quattro formazioni l’uno che definiranno altrettante squadre che si giocheranno il titolo nei playoff.

Hanno centrato il tris vincente i campioni in carica della Canottieri Aniene, con un team senza stranieri, andando ad imporsi per 4-2 sui court del Tennis Club Crema, mentre il Tennis Club Genova 1893 ha conquistato i suoi primi 3 punti sui campi romagnoli del Circolo Tennis Massa Lombarda, in formazione rimaneggiata per gli impegni nel circuito internazionale di alcuni suoi giocatori.

Nel girone 4 non perdono colpi le capolista Park Tennis Genova (nelle foto), che passa senza correre troppi rischi a Messina ai danni del Circolo Tennis e Vela, e Selva Alta Vigevano, a sua volta in grado di dettare legge sul Tennis Club Prato, ancora a zero in classifica.

I tabellini del girone 2

Circolo Tennis Massa Lombarda – Tc Genova 1893 1-5

Edoardo Eremin (GE) b. Alessio De Bernardis (MA) 61 61

Francesco Picco (GE) b. Lorenzo Rottoli (MA) 60 64

Adrian Menendez Maceiras (GE) b. Zhizhen Zhang (MA) 64 67(5) 64

Paolo Dagnino (GE) b. Ronnj Capra (MA) 26 62 76(5)

Zhizhen Zhang/Lorenzo Rottoli (MA) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (GE) 62 61

Adrian Menendez Maceiras/Francesco Picco (GE) b. Ronnj Capra/Alessio De Bernardis (MA) 61 64

G.A. Walter Naldoni; arbitri: Andrea Bellelli, Gianrico Sandonnini, Roberto Baldissari

Tennis Club Crema – Circolo Canottieri Aniene 2-4

Jacopo Berrettini (A) b. Andrey Golubev (CR) 26 62 76(4)

Liam Caruana (A) b. Alessandro Coppini (CR) 76(4) 75

Adrian Ungur (CR) b. Gianluigi Quinzi (A) 06 76(4) rit.

Flavio Cipolla (A) b. Lorenzo Bresciani (CR) 63 63

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (CR) b. Flavio Cipolla/Riccardo Perin (A) 75 63

Jacopo Berrettini/Liam Caruana (A) b. Adrian Ungur/Lorenzo Bresciani (CR) 76(9) 62

G.A. Fabio Giaretta; arbitri: Alessandro Parlini, Chiara Saviozzi, Giulia Necco

Classifica:

9 (3) Circolo Canottieri Aniene

3 (3) Tennis Club Genova 1893

3 (3) Circolo Tennis Massa Lombarda

3 (3) Tennis Club Crema

I tabellini del girone 4

Circolo Tennis e Vela Messina – Park Tennis Club Genova 1-4

Andrea Arnaboldi (PA) b. Marco Trungelliti (ME) 63 62

Gianluca Naso (ME) b. Andrea Basso (PA) 64 64

Alessandro Ceppellini (PA) b. Fausto Tabacco (ME) 63 75

Luca Prevosto (PA) b. Antonio Famà (ME) 62 63

Andrea Basso/Andrea Arnaboldi (PA) b. Giorgio Tabacco/Antonio Famà (ME) 60 rit.

Gianluca Naso/Marco Trungelliti (ME) c. Alessandro Ceppellini/Luca Prevosto (PA)

G.A. Salvatore Armetta; arbitri: Giuseppe Maccarrone, Claudia D’Agati, Francesco Guglielmino

Selva Alta Vigevano – Tennis Club Prato 5-1

Filippo Baldi (SE) b. Jacopo Stefanini (PR) 62 62

Alessandro Bega (SE) b. Markos Kalovelonis (PR) 36 63 62

Uladzimir Ignatik (SE) b. Matteo Trevisan (PR) 61 61

Alessandro Bordone (SE) b. Lapo De Marzi (PR) 76(5) 62

Uladzimir Ignatik/Filippo Baldi (SE) b. Matteo Trevisan/Lapo De Marzi (PR) 61 61

Jacopo Stefanini/Markos Kalovelonis (PR) b. Alessandro Bega/Alessandro Bordone (SE) 63 36 10-8

G.A. Cristiana Brandazza; arbitri: Alessandro Provasi, Andrea Rinaldi, Federico Lazzari

Classifica:

7 (3) Park Tennis Genova

7 (3) Selva Alta Vigevano

3 (3) Circolo Tennis e Vela Messina

0 (3) Tennis Club Prato