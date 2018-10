Tennis Club Genova, pareggio sui campi di Casale Monferrato

Genova. Ha preso il via il campionato di Serie A1 femminile.

Nel girone 1 partenza decisa della matricola CT Lucca che con Jasmine Paolini e Jessica Pieri ha battuto in casa per 3-1 il Club Atletico Faenza, finalista nella passata edizione, mentre è finita in parità (2-2) la sfida tra la Società Canottieri Casale ed il Tennis Club Genova 1893.

La fase a gironi femminile è composta da sei giornate e proseguirà fino a domenica 18 novembre. Dopo la fase di playoff (semifinali) e playout, le finali si giocheranno il 7 e 8 dicembre in sede unica al Palatagliate di Lucca.

I tabellini del girone 1:

Società Canottieri Casale – Tennis Club Genova 1893 2-2

Stefania Rubini (C) b. Alberta Brianti (G) 62 76(4)

Lucia Bronzetti (G) b. Enola Chiesa (C) 61 61

Liudmilla Samsonova (G) b. Michaela Honcova (C) 75 67 76

Stefania Rubini/Enola Chiesa (C) b. Alberta Brianti/Liudmilla Samsonova (G) 64 64

G.A. Renzo Perfumo; arbitri: Gabriele Gargano, Monica Hybnerova

CT Lucca – Club Atletico Faenza 3-1

Jasmine Paolini (L) b. Andrea Perez Gamiz (F) 26 61 62

Jessica Pieri (L) b. Camilla Scala (F) 62 63

Alice Balducci (F) b. Tatiana Pieri (L) 62 60

Jasmine Paolini/Jessica Pieri (L) b. Andrea Perez Gamiz/Camilla Scala (F) 16 63 10-8

G.A. Giuseppe Bertoncini; arbitri: Valentina Gemini, Alessandro Atzori

La classifica:

3 (1) CT Lucca

1 (1) Società Canottieri Casale

1 (1) Tennis Club Genova 1893

0 (1) Club Atletico Faenza