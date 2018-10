Tempesta su Genova, enorme pino marittimo crolla ad Albaro. Due macchine distrutte e palazzo di fronte danneggiato

Genova. Quello che si sta abbattendo sulla nostra città sta prendendo sempre più i contorni di una vera e propria tempesta, da contorni e dai picchi straordinari.

Se la mareggiata sta complicando la vita ai quartieri e alle delegazioni più costiere, il vento continua a spazzare tutta la città, con raffiche che superano i 100 chilometri all’ora.

Verso le 17 un enorme pino marittimo di quasi venti metri è crollato da un giardino di via Siena, distruggendo completamente almeno due vetture in sosta e andando a danneggiare seriamente il balcone del palazzo di fronte. Per fortuna non si lamentano feriti.

In precedenza il vento ha sradicato alcuni alberi in via Zara e scoperchiato parti di tetto a Boccadasse