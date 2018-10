Telecamere, traffico a ponente osservato speciale: arrivano 11 nuove telecamere del Comune

Genova. 11 nuove telecamere per monitorare il traffico cittadino sugli snodi più critici del ponente, su via Guido Rossa, via Siffredi e lungomare Canepa sono state installate e attivate dal Comune di Genova. Si tratta di 3 nuovi sistemi di videosorveglianza che serviranno ad analizzare con precisione i flussi veicolari e intervenire per ridurre il più possibile i disagi modificando, se possibile, la viabilità in tempo reale. La novità è stata presentata al Matitone negli uffici della direzione Sistemi informativi del Comune di Genova.

“Dopo il 14 agosto – spiega l’assessore comunale alla Mobilità Stefano Balleari – il traffico sulla viabilità ordinaria tra Sampierdarena e Sestri Ponente, in quello snodo, è quasi triplicato, passando da 15 mila veicoli per senso di marcia a 41 mila veicoli per senso di marcia, un migliore controllo servirà a gestire un equilibrio assai delicato“. Alla conferenza stampa anche Stefano Garassino: “In futuro potremmo avere videocamere con sistemi di allerta automatici che si attivino anche in assenza di operatori”.

Le installazioni sono state realizzate da Aster e integrano le 37 telecamere già in uso al Coa con un’unica piattaforma operativa. Per Matteo Campora, assessore ai Servizi civici e Informatica: “Tutto questo è possibile grazie a una divisione comunale che rappresenta un’eccellenza, anche per la continua formazione che interessa i dipendenti”. L’investimento sulle nuove telecamere dovrebbe poter essere coperto, in quanto extracosto, dai fondi messi a disposizione dal governo per l’emergenza legata al crollo di ponte Morandi. In futuro è prevista l’installazione di telecamere anche in Valpolcevera, altra zona critica per il traffico.

Il direttore dei Sistemi informativi del Comune, Rinaldo Sironi, ha spiegato come le nuove telecamere siano di ultima generazione, con sensori ottici e qualità di immagine ad alta definizione, inoltre i video vengono trasmessi in tempo reale ad alta qualità visto che “viaggiano” sulla fibra ottica del Comune di Genova. I video restano registrati in sistema per una settimana.