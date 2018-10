Taekwondo: a lezione da Leonardo Basile

Domenica 7 ottobre Genova si prepara per una giornata significativa per quanto riguarda il mondo delle arti marziali. Infatti arriva nel capoluogo ligure, nella palestra Belvedere Firpo di Boccadasse, Leonardo Basile che sarà ospite della Lanterna Taekwondo per uno stage speciale insieme ad un atleta dalla carriera invidiabile.

Campione mondiale junior nel 2000, tre volte bronzo e una volta campione europeo, nonché un terzo posto alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, Basile sarà “al servizio” dei giovani prima e degli agonisti poi per quella che sarà un’occasione unica di confrontarsi con uno dei maggiori esponenti della disciplina olimpica.