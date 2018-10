Portofino. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un sub in difficoltà a Portofino, nei pressi della Secca Gonzatti. Il giovane era insieme ad altri 11 compagni di immersione, quando ha perso una pinna e ha iniziato a saltare tutte le fasi di risalita e di decompressione.

I vigili del fuoco hanno recuperato il sub e gli hanno somministrato l’ossigeno. Nel frattempo sono stati recuperati anche gli altri ragazzi e a un altro di loro è stat somministrato l’ossigeno perché in difficoltà per lo spavento.

Io giovane salvato è un turista di Bolzano. Al momento dell’affidamento alle cure dei medici non sembrava dare segnali di disturbi legati, appunto, alla decompressione.