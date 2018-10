Sturla, la mareggiata invade le strade. Onde di quattro metri e via del Tritone sommersa

Genova. Come previsto, dopo la pioggia e il forte vento, arriva sulle coste genovesi anche la forte mareggiata preannunciata nelle ore scorse.

I primi danni si registrano a Sturla, precisamente in via del Tritone, dove l’acqua di mare ha iniziato ad invadere le strade oltre spiaggia e scogli. Non è una situazione nuova per la zona, va detto, ma la forza delle onde, oggi, è straordinaria.

Come si vede nel video girato da Federico Provvedi, mentre le lunghe e alte onde (c’è chi parla di quattro metri)spazzano la spiaggia sullo sfondo, nella parte più verso il depuratore scavalcano facilmente scogli e muri, invadendo le strade, allagandole completamente.