Sturla, cane salvato durante la mareggiata. Si cercano i padroni, e notizie sulla dinamica “oscura”

Genova. Un salvataggio all’ultimo minuto, grazie ad una persona coraggiosa che ha salvato la bestiola da una brutta fine. E da una dinamica poco chiara.

L’esemplare di grigione è stato trovato questa notte a Sturla, durante la mareggiata: il guinzaglio lo tratteneva ad un palo, facendolo praticamente spuntare dall’acqua solo con la testa.

Dopo il salvataggio, l’annuncio on line per ritrovare i padroni. Ma alla felice notizia si aggiunge un sfumatura inquietante: secondo alcuni, infatti, il cane sarebbe stato legato al palo, mentre secondo altri il guinzaglio sarebbe rimasto incastrato. Il numero da contattare per avere informazioni è 3888006970.