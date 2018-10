Stop al consumo di alcol per strada a Certosa e Rivarolo, ordinanza post-Morandi come a Sampierdarena

Genova. Come a Sampierdarena (e in parte nel centro storico). Un’ordinanza comunale antialcol sulla falsariga di quella entrata in vigore nel dicembre scorso per la zona tra via Buranello, piazza Veneto e via Sampierdarena, per contrastare il degrado legato all’abuso di alcolici in strada, sarà applicata alla “zona arancione”, tra Certosa e Rivarolo, come richiesto dai commercianti e cittadini del quartiere durante un incontro avuto il 1 ottobre scorso con il sindaco Marco Bucci e l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli.

L’ordinanza sarà firmata domani dopo che oggi si è tenuta una giunta “itinerante” a Certosa, in occasione degli Stati generali dell’economia. Le misure vietano ogni giorno, dalle 12 alle 8 del giorno successivo, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche e all’aperto, a eccezione di dehors e altre superfici autorizzate.

L’inosservanza della disposizione comporta l’applicazione di una sanzione fino a 500 euro. Il perimetro di applicazione del regolamento andrà da via Fillak/via Campi, ovvero il limite della zona rossa, fino a via Teglia (zona Mercatone).

La richiesta di un’ordinanza anti alcol è stata avanzata nelle ultime settimane dai centri integrati di via e dalle associazioni del quartiere che lamentano come, dal momento del crollo di ponte Morandi, e quindi a causa dell’isolamento dovuto alla chiusura delle strade, si siano amplificate le situazioni di degrado legato al consumo di alcolici per strada, sia di giorno sia di notte.