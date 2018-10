Stati Generali dell’Economia si terranno a Certosa. Verifiche e proposte per il futuro di Genova

Genova. Prenderanno il via alle ore 9 di martedì 16 ottobre nel chiostro della chiesa di San Barto-lomeo della Certosa in Via San Bartolomeo della Certosa, 15 a Rivarolo, gli Stati Generali dell’Economia di Genova, giunti alla loro seconda edizione.

Lo spostamento della sede dell’evento da Palazzo Ducale a un luogo simbolo della tragedia di Ponte Morandi – qui si sono svolte numerose assemblee degli sfollati – è stato for-temente voluto dall’assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci per rafforzare la vicinanza e testimoniare l’impegno di tutta l’amministrazione comunale.

Sarà una giornata fitta di interventi in cui Associazioni, Organizzazioni Sindacali ed Istitu-zioni si confronteranno sia per confermare, alla luce dei recenti eventi, tutti gli impegni as-sunti solo un anno fa, valutandone con attenzione priorità ed opportunità, sia per illustrare le ultime novità e lo Stato Avanzamento Lavori.

“Una parte di Genova sta vivendo un momento particolarmente difficile – sottolinea l’assessore Giancarlo Vinacci –. Provo un forte desiderio di rinascita per le zone penaliz-zate ed una grande disponibilità a fare tutto quanto nelle nostre facoltà affinché il faro oggi puntato su Campi, Certosa e Rivarolo resti acceso e mantenga allertata e senza sosta l’attenzione dei media almeno fino alla certezza della ricostruzione e del rilancio. L’Amministrazione continuerà compatta a dedicarsi giorno e notte a quella parte della cit-tà”