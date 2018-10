Staglieno, restano a casa le famiglie di salita Montino: una frana ha interrotto la creuza

Genova. Abitano in una zona non facilmente raggiungibile anche in situazione di bel tempo, figurarsi quando scatta l’allerta. Figurarsi ora che uno smottamento ha sbarrato la creuza che porta alle loro case. Sono i residenti di salita Montino, sopra Staglieno, non lontano dal casello autostradale.

Ieri sera il sindaco Marco Bucci, in conferenza stampa durante il punto della protezione civile, aveva parlato di quattro famiglie sfollate, che avrebbero dovuto trovare alloggio temporaneo in albergo (naturalmente a spese del Comune stesso). In realtà le famiglie, che erano due, per un numero complessivo di tre persone, non si sono mai volute spostare da casa.

Stamani la situazione sembra essere più tranquilla. Lo smottamento non ostruisce completamente il passaggio ma saranno comunque necessarie le ruspe per risolvere la situazione.