Sport e tradizione, tutto pronto per il “Palio remiero di Genova”. Prima volta al Porto antico

Genova. Domenica 28 ottobre si svolgerà il primo Palio remiero di Genova, organizzato dal Comune unendo la Federazione Italiana Canottaggio sedile fisso e la Federazione Italiana Canottaggio sedile mobile.

Per la prima volta si partirà dal Porto antico, dove si sfideranno le imbarcazioni di 8 rioni genovesi (Voltri, Sestri Ponente, Foce, Boccadasse, Sturla-Vernazzola, Quinto, Nervi e S. Ilario/Capolungo); su ogni barca prenderanno posto quattro vogatori e un timoniere (gli equipaggi in allegato).

Ogni equipaggio, che comprende vogatori di entrambe le Federazioni, è formato da tre batterie: juniores, donne, seniores.

Di quest’ultima categoria fanno parte atleti di livello nazionale e internazionale, che sono stati smistati nei vari equipaggi tramite sorteggio: Davide Mumolo e Giovanni Solari (rione Boccadasse), Giacomo Capanelli e Francesco Garibaldi (rione Foce), Luca Varacca e Alberto Capurro (rione Nervi), Luca Cama e Alex Solari (rione Quinto), Federico Garibaldi ed Enrico Perino (rione S. Ilario), Davide Maggi e Cesare Gabbia (rione Sestri Ponente), Andrea Latte e Giorgio Casaccia Gibelli (rione Sturla), Stefano Borri e G. Battista Figari (rione Voltri).

Da evidenziare che gli atleti Davide Mumolo (rione Boccadasse) e Cesare Gabbia (rione Sestri Ponente) parteciperanno alle Olimpiadi Tokio 2020.

Dal 1986 le imbarcazioni di rappresentanza sono dei gozzi nazionali di circa 6 metri in vetroresina dal peso di circa 200 Kg., ciascuno del colore del rione corrispondente

• VOLTRI – Verde

• SESTRI PONENTE – Bianco/Nero

• FOCE – Rosso/Blu

• BOCCADASSE – Bianco

• STURLA VERNAZZOLA – Blu

• QUINTO – Azzurro

• NERVI – Arancio

• S. ILARIO CAPOLUNGO – Viola

Per determinare l’ordine di partenza delle imbarcazioni ogni rione avrà un podista che percorrerà una distanza di circa 600 metri (da Palazzo San Giorgio a Calata Mandraccio) per recuperare la fune di trattenuta dell’imbarcazione e sganciarla, in modo che il gozzo possa partire.

Le imbarcazioni arriveranno venerdì 26 ottobre e il giorno successivo ci saranno gli allenamenti dei rioni, che proseguiranno alle 10 di domenica 28.

Nel corso della mattinata verrà allestito il campo di regata, nello specchio acqueo antistante piazzale Mandraccio, da dove i gozzi poi partiranno, costeggeranno Nave Italia, gireranno al faro dell’Arena del mare e poi faranno riorno al punto di partenza.

Programma:

• Ore 11 – Consiglio di regata

• Ore 14 – Corteo Storico

• Ore 14.30 – Partenza podisti gara Juniores

• Ore 15.15 – Partenza podisti gara Femminile

• Ore 16.30 – Partenza podisti Palio di Genova

• Ore 17.30 – Premiazione. All’Acquario, sulla tolda di Nave Italia, il sindaco Marco Bucci premierà i vincitori e i partecipanti al palio delle Repubbliche marinare