Spaccio tra Rivarolo e centro storico: arrestatato 31enne

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino marocchino di 31 anni per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrando tre chili di droga tra hashish e cocaina. E’ successo ieri in via Canneto il lungo.

L’attività investigativa, condotta dal Commissariato di Cornigliano ha consentito di individuare una persona attiva nella vendita di cocaina ed hashish tra Rivarolo e il centro storico. Seguendo gli spostamenti dell’uomo, i poliziotti

sono arrivati ad uno stabile di via Canneto il Lungo dove sospettavano potesse essere stoccato lo stupefacente. Ieri sera, gli agenti lo hanno osservato entrare nel palazzo, utilizzando delle chiavi per aprire il portone e dirigersi verso un locale al piano terra.

Quando, pochi minuti dopo, ne è uscito, è stato fermato per un controllo.

L’uomo si è giustificato affermando di essersi recato a trovare un conoscente senza averlo trovato in casa. Ciò, tuttavia, contrastava con le chiavi dello

stabile di cui è stato trovato in possesso, con le quali i poliziotti hanno avuto accesso allo scantinato al pian terreno.

All’interno di due zaini, gli agenti hanno trovato lo stupefacente, oltre tre chili tra cocainaed hashish, sia in involucri che in piastre. Sequestrati, inoltre, alcuni strumenti per il confezionamento della sostanza nonché una bicicletta elettrica. L’arrestato, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e in violazione della normativa sull’immigrazione, è stato portato in carcere a Marassi.