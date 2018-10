Spacciano al Lagaccio fermate dai carabinieri che trovano anche banconote false

Genova. Non solo spacciavano, ma avevano con loro delle banconote false. Due donne (34 anni una, 47 anni l’altra) sono state fermate dai carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali in via del Lagaccio e trovate in possesso 0,25 grammi di cocaina, 21 grammi di eroina, un bilancino di precisone e materiale utile al confezionamento delle dosi, nonché tre banconote da 20 euro risultate essere palesemente false.

Nel corso delle operazioni la 34enne genovese, nullafacente e con pregiudizi di polizia, per sottrarsi all’arresto, spintonava i carabinieri tentando la fuga, venendo però immediatamente bloccata, per questo è stata arrestata per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e spendita/introduzione nello Stato di monete falsificate.

L’altra, residente a Verona, è stata deferita in stato di libertà.

La droga, il materiale ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro; l’arrestata è stata associata presso la Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.