Sindacato Cgil edili, Fabio Marante confermato segretario generale a Genova

Genova. Si è svolto oggi presso la Camera del Lavoro Metropolitana il Congresso della Fillea Cgil Genova. La categoria degli edili, attraverso l’Assemblea Generale, ha confermato Fabio Marante Segretario Generale Fillea Cgil Genova.

Marante, laureato in Scienze politiche, dopo il servizio militare in marina nel 1999 è assunto presso l’azienda che gestisce il servizio ferroviario in ambito portuale; subito si iscrive alla FILT ed inizia l’impegno sindacale. Nel 2006 è eletto nel Direttivo regionale di categoria e viene distaccato a tempo pieno presso l’Ufficio vertenze; si occupa di previdenza complementare e dal 2007 è membro del Consiglio di amministrazione di PREVILOG, il Fondo pensione della logistica, ricoprendo il ruolo di Vice Presidente. Dal 2006 al 2009, in rappresentanza dei lavoratori portuali, è eletto nel Comitato direttivo del Circolo Ricreativo Autorità portuale e Società collegate.

Nell’aprile del 2009 lascia l’Ufficio vertenze per ricoprire il ruolo di responsabile del dipartimento marittimo, prima a livello provinciale e successivamente regionale, occupandosi dei lavoratori impiegati in diversi settori: traghetti, traffico internazionale, servizi tecnico nautici ed affini, diporto. Durante tale incarico è impegnato in diverse vertenze di rilievo nazionale tra cui le complesse trattative di Grandi Navi Veloci e LNG Shipping, la privatizzazione della Tirrenia nonché la riforma del collocamento della gente di mare.

Nel 2010 è eletto nel Direttivo provinciale e regionale della FILT e in quello Camera del Lavoro metropolitana di Genova. In rappresentanza della gente di mare è stato anche membro di diverse commissioni ed organismi sia a livello nazionale che internazionale presso la Capitaneria di porto, l’Istituto Tecnico Nautico, l’Accademia Italiana Marina Mercantile, la Camera di Commercio di Genova. Ha partecipato all’attività della sezione del trasporto marittimo dell’European Transport Workers’ Federation, sindacato europeo dei trasporti.

Tra le attività di Marante anche l’organizzazione del Primo Memorial di calcio “Capitan Bruno Biondo”, dedicato al giovane ufficiale di macchina deceduto durante la navigazione.

Nel febbraio 2014 viene chiamato alla guida della Fillea Cgil, incarico che oggi gli è stato confermato. Al termine della giornata il Segretario ha ricordato come “Siamo rivoli che ingrossano un grande fiume, come diceva Giuseppe DI Vittorio – e ha aggiunto – “Oggi più che mai c’è bisogno del sindacato, di inclusione e contrattazione sociale”.