Genova. Fumogeni, cori e un camion a guidare la manifestazione partita da piazza De Ferrari in direzione Via Fieschi, dove si sta svolgendo il consiglio regionale. “Il lavoro non si tocca” e “vogliamo il lavoro” intonano i circa 200 lavoratori edili impiegati nei cantieri del terzo valico, in corteo.

“Chiediamo al consiglio regionale di schierarsi compatto a favore dell’opera e a favore del lavoro” dice Fabio Marante della Fillea Cgil. Gli edili sono partiti dal cantiere dell’alta velocità a Trasta con due pullman, otto camion e un mezzo pesante: chiedono al governo lo sblocco dei fondi per il proseguimento dell’infrastruttura e protestano contro il M5S che la scorsa settimana in Regione non ha firmato l’ordine degli giorno in tal senso proposto da tutte le altre forze politiche.

Foto 2 di 2



Il quinto lotto per completare l’opera era già finanziato per oltre un miliardo ma il governo lo ha bloccato per la valutazione costi-benefici. I sindacati temono licenziamenti a seguito dello stop all’opera.