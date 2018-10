Sgombero Utopia, striscione in stazione a Pegli: convocata assemblea in piazza

Genova. Si sono dati appuntamento alla stazione di Pegli dove hanno appeso lo striscione utilizzato questa mattina per protestare contro lo sgombero i ragazzi dello spazio libero Utopia che da oggi come spazio fisico non esiste più.

Obiettivo dell’appuntamento è convocare un’assemblea in piazza per decidere il da farsi.

Questa mattina lo sgombero dell’edificio di via Ronchi da parte della digos insieme ai responsabili della sicurezza di Eni si è svolto senza tensioni. Un piccolo presidio ha assistito alle operazioni con uno striscione contro Eni, lo stesso che ora è appeso alla stazione di Pegli