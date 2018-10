Sgombero in vista per lo spazio libero Utopia: possibile già la prossima settimana

Genova. Sgombero in vista per lo spazio libero Utopia di Multedo. Lo spazio sociale, sorto nel gennaio del 2015 in via Ronchi in uno stabile abbandonato dall’Eni, potrebbe essere sgomberato già la prossima settimana.

Secondo quanto appreso la proprietà, che aveva aveva finora mostrato un totale disinteresse per lo stabile, ha invece ribadito di recente la richiesta di sgombero che avrebbe già a luglio ottenuto il via libera del gip. Tante le attività di questi anni, dai dibattiti alla palestra popolare, dai concerti fino all’orto collettivo che stava cominciando a dare i suoi frutti.

Per questo i giovani di Utopia, hanno indetto per giovedì 11 ottobre alle 21 un’assemblea pubblica per riflettere fra l’altro se lasciare autonomamente lo spazio prima dello sgombero per cercarne uno nuovo dove proseguire le attività oppure attendere di essere sgomberati.