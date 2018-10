Sfollati Ponte Morandi, via libera agli accessi. Si parte giovedì 18 ottobre

Genova. “A partire dalle ore 8 di giovedì 18 ottobre, sarà possibile avviare le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak”. Lo annunciano i Presidente della Regione Liguria e Commissario delegato per l’emergenza, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova e Commissario alla demolizione-ricostruzione, Marco Bucci.

Il via libera è arrivato in seguito al parere favorevole della Commissione tecnica, che ha analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di levante del ponte Morandi.

La stessa Commissione fa sapere, però, che il programma di rientro potrebbe subire delle modifiche in caso di dati negativi da parte del sistema di monitoraggio stesso.