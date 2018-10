Settimana dell’allattamento materno, infopoint e filo diretto di Asl3

Genova. Domani, venerdì 5 ottobre, Asl3 aderisce alla settimana dell’allattamento materno con un Filo diretto con lo specialista e un Infopoint dedicato

Filo diretto con lo specialista – La rete consultoriale Asl3 mette a disposizione dalle ore 9 alle ore 13 due numeri dedicati 010 849 6084/010 849 9476 per mettersi in contatto con un pool di esperti del Consultorio (pediatra, infermieri pediatrici, assistenti sanitarie e ostetriche del Centro Unico Nascita). Ai numeri indicati gli specialisti risponderanno a domande e chiariranno eventuali dubbi, fornendo un supporto completo sul tema dell’allattamento.

SpazioSalute – presso la S.C. Neonatologia dell’Ospedale Villa Scassi (corso Scassi 1 pad 7 piano terra) dalle ore 15 alle ore 18 verrà attivato un Infopoint dove un neonatologo e un infermiere pediatrico saranno a disposizione delle mamme per informazioni, consigli pratici e colloqui. Se lo desiderano le mamme possono recarsi nella struttura direttamente con il proprio bambino per ricevere una consulenza personalizzata. Per info: 010 849 2391/2920