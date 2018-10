Sestri Levante al Ttg di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale

Sestri Levante. Anche quest’anno il Comune e Mediaterraneo Servizi saranno presenti a Ttg Rimini, una delle più importanti manifestazione italiane di promozione turistica, che aprirà i battenti domani, mercoledì 10 ottobre.

Lo spazio riservato a Sestri Levante è inserito all’interno dello stand di Liguria Together, in stretto collegamento con quello di Agenzia In Liguria, ente di promozione turistica regionale: al tavolo riservato alla contrattazione avranno luogo una serie di appuntamenti “ b2b” , quindi di tipo professionale, con tour operator nazionali e internazionali sia del settore turistico in senso stretto che del settore congressuale, interessati alla destinazione Sestri Levante.

L’agenda appuntamenti con gli operatori commerciali si completa con quella relativa ai blogger e agli influencer del mondo turismo e viaggi: sono numerose le richieste di incontro arrivate dagli operatori del mondo digitale per un colloquio che esplori le possibilità di promozione del territorio attraverso i blog e i social, Instagram in primis.

“La presenza ormai consolidata di Sestri Levante all’interno di Ttg Rimini rappresenta un’occasione importante che ci permette di ‘raccontare’ il nostro territorio sia da un punto di vista strettamente professionale che di conoscenza della destinazione – commenta il sindaco Valentina Ghio – in particolare mi fanno molto piacere le numerose richieste di incontro che sono arrivate dai blogger e dagli influencer del settore, segno che la nostra città sta acquisendo una fama sempre maggiore anche tra chi utilizza blog e social per prendere ispirazione per le proprie vacanze. Questa estate la Baia del Silenzio è risultata essere tra le spiagge più fotografate su Instagram: l’interesse che il mondo on line sta dimostrando per il nostro territorio è ulteriore dimostrazione di un trend in ascesa in questo ambito.”

Inoltre, come lo scorso anno, Sestri Levante insieme ai Comuni di Chiavari, Deiva Marina, Framura e Moneglia, sarà presente in fiera per sviluppare l’importante lavoro di contatto e pubbliche relazioni collegato alla realizzazione della prossima edizione di Discover Italy – Meeting Suisse&Europe, la fiera del turismo che per il terzo anno si svolgerà nel levante ligure e che verrà presentato agli operatori internazionali e agli espositori durante alcuni momenti di incontro proprio a Rimini.

Ghio, presente in fiera insieme all’assessore Maria Elisa Bixio e all’amministratore di Mediaterraneo Servizi Marcello Massucco, parteciperà quindi alla presentazione di Discover Italy – Meeting Suisse&Europe, inserito nel programma ufficiale della fiera e che si terrà giovedì 11 ottobre, una occasione anche per un dialogo e un confronto su esperienze di promozione e di lavoro di sistema con il territorio.

“È quasi arrivata al termine la stagione di eventi e manifestazioni turistiche 2018 – commenta Massucco – Mediaterraneo riparte con una serie di appuntamenti invernali legati alla promozione della città. Prima di tutto TTG Rimini nei prossimi giorni a cui seguirà un fitto calendario di workshop educational e fiere turistiche nazionali e internazionali – Stoccolma, Utrecht, Vienna, Milano – che accompagnerà il lavoro di promozione fino alla fine di marzo”.