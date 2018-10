Serie di incidenti in città, traffico rallentato in zona Sampierdarena e sulle autostrade

Genova. Un incidente al casello di Genova Ovest in uscita intorno alle 8.40, un altro, circa un’ora prima in lungomare Canepa in direzione Levante (coinvolto un furgone) all’altezza della caserma della Guardia di Finanza.

La mattinata per chi è alla guida di un veicolo, soprattutto in zona Sampierdarena, è cominciata non benissimo, visto che si registrano code sia su lungomare Canepa, sia in via Cantore.

Inoltre, il fatto che la viabilità ordinaria non riceva, le ripercussioni sono anche in Autostrada: sulla A7 Milano-Genova code tra lo svincolo di Genova Bolzaneto e quello di Genova Ovest.

Il portale per la viabilità genova.luceverde.it segnala anche sulla A7 Milano-Genova un incidente tra l’allacciamento A12 Genova-Rosignano e l’allacciamento A10 Genova-Ventimiglia.