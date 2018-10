Genova. Seconda giornata della Serie C femminile: la pallavolo ligure ha tre squadre in testa al suo massimo campionato, la Tigullio volley project, la Volare volley e l’Acqua minerale di Calizzano Carcare. Anche in coda tre squadre, ferme a zero punti: Virtus Sestri, Gabbiano volley Andora, Maurina Strescino.

La Volare ha vinto in casa contro la Lunezia: 3-0 il risultato a favore delle ragazze allenate da Matteo Licata e Marzia Simoncini, che così volano in vetta a punteggio pieno. Tre a zero anche per la Tigullio, che si è imposta sull’Albenga sulla coppia di allenatori Valentina Pezzillo e Daniele Di Vicino. La terza capolista, Carcare, si è invece imposta per tre set a uno in trasferta: a Genova Sestri le valbormidesi hanno avuto la meglio sulla Volley Genova Vgp.

Vittoria in trasferta anche per la Cogoleto volley, che ha piegato in quattro set – di rimonta – la Gabbiano volley Andora, che occupa così l’ultima piazza della serie.

Vittorie per 3-0 in casa a completare il quadro della serie: la Grafiche Amadeo Sanremo ha vinto contro la Maurina Strescino, mentre il Santa Sabina ha avuto ragione della Virtus Sestri. Non disputata, invece, la sfida tra Admo volley e Autorev centro volley Spezia.

Appuntamento per la terza giornata a sabato 3 novembre.