Genova. È stata una partita davvero complicata per la Normac AVB quella d’esordio nel campionato di Serie B2 2018/19.

Il Brembo Volley Team, molto aggressivo in attacco e ben piazzato in difesa, non ha concesso molto spazio alla squadra guidata da Paolo Repetto che ha schierato il sestetto composto da Martina Montedoro al palleggio, Aurora Montedoro e Giulia Lavagna bande, Ramona Valchierai opposto, Stefania Ranghetti e Vittoria Farina centrali, Silvia Bulla libero.

Le bergamasche, scese dalla B1 al termine della scorsa stagione, sono state sempre avanti mettendo in difficoltà la Normac AVB in ricezione e difesa. Risultato mai in discussione: 25-16, 25-14, 25-14 i parziali.

Archiviata questa prima partita ora la squadra del presidente Carlo Mangiapane avrà la possibilità di fare punti nei due incontri casalinghi delle prossime settimane, quando affronterà la Dulcos Busnago sabato 20 ottobre alle ore 21 e la Conad Alsenese il sabato successivo.

“Sono certo che ci sarà una grande reazione per metterci alle spalle questa partita – afferma coach Repetto -. Ci rimboccheremo le maniche e affronteremo la settimana con la certezza che tutto il duro lavoro svolto finora si possa concretizzare nei primi punti in classifica”.

Non è andata meglio alla neopromossa Serteco Volley School, battuta 3 a 0 in terra emiliana. Le arancionere sono state sconfitte 25-18, 25-20, 25-18 dalla Pavidea Ardavolley Fiorenzuola.

Sabato 20 ottobre alle ore 18 la Serteco debutterà davanti al pubblico amico nel palasport di via Digione. Sarà un impegno probante, contro il Caseificio Paleni Casazza.