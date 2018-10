Serie A1 maschile: TC Genova sconfitto dall’Aniene campione in carica

Genova. Prima giornata di campionato per la Serie A1 maschile di tennis.

I campioni in carica della Canottieri Aniene (hanno conquistato lo scudetto nel dicembre scorso a Foligno con un team senza stranieri), inseriti nel girone 2, hanno debuttato con una vittoria in trasferta per 4-2 sui campi del Tennis Club Genova 1893, mentre l’altro match di questo gruppo ha visto il successo per 5-1 del Circolo Tennis Massa Lombarda sul Tennis Club Crema nella nuova Oremplast Tennis Arena.

I tabellini del girone 2:

Tennis Club Genova 1893 – Circolo Canottieri Aniene 2-4

Liam Caruana (A) b. Ruben Ramirez Hidalgo (G) 61 26 62

Francesco Picco (G) b. Raffaele Giuliano (A) 61 63

Gianluigi Quinzi (A) b. Edoardo Eremin (G) 64 36 61

Paolo Dagnino (G) b. Riccardo Perin (A) 63 36 64

Gianluigi Quinzi/Liam Caruana (A) b. Alessandro Motti/Edoardo Eremin (G) 61 62

Vincenzo Santopadre/Riccardo Perin (A) b. Francesco Picco/Paolo Dagnino (G) 76(1) 26 10-8

G.A. Nicola Antonelli; arbitri: Benedetta Demicheli, Stefano Gennari, Fausto Marchesini

Circolo Tennis Massa Lombarda – Tennis Club Crema 5-1

Julian Ocleppo (M) b. Alessandro Coppini (C) 63 64

Stefano Travaglia (M) b. Adrian Ungur (C) 60 62

Lorenzo Bresciani (C) b. Samuele Ramazzotti (M) 63 64

Zhizhen Zhang (M) b. Andrey Golubev (C) 63 62

Samuele Ramazzotti/ Zhizhen Zhang (M) b. Adrian Ungur/Samuel Vincent Ruggeri (C) 63 62

Stefano Travaglia/Julian Ocleppo (M) b. Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C) 63 76

G.A. Maria Cristina Maso; arbitri: Emanuele Capra, Gianrico Sandonnini, Luciano Donini

Classifica:

3 (1) Circolo Tennis Massa Lombarda

3 (1) Circolo Canottieri Aniene

0 (1) Tennis Club Genova 1893

0 (1) Tennis Club Crema