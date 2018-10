Sei vittorie per le squadre giovanili del Basket Pegli

Genova. Weekend di soddisfazione per i colori arancioblù del Basket Pegli. I tanti risultati positivi dalle giovanili confermano la bontà della strada intrapresa.

Seconda vittoria per l’Under 20, protagonista anche all’esordio casalingo contro il basket Maremola. I pegliesi partono bene, provano spesso ad alzare il ritmo ma finiscono molte volte fuori giri, tiri affrettati e contropiedi dei viaggianti caratterizzano i primi 2 quarti che si chiudono sul 24 -31. Gli stessi 24 punti fatti in venti minuti di gioco, gli arancioblù riescono a metterli a referto nei primi 7 minuti del terzo quarto, attaccando con pazienza e precisione la zona difensiva proposta dagli ospiti. Andati avanti nel punteggio e creato un buon gap, i padroni di casa si rilassano. Maremola prova a rientrare e l’agitazione porta i ragazzi di coach Conte a commettere i banali errori dei primi due quarti; ma riescono lo stesso a portare a casa i 2 punti. 68-63 il finale.

Gli Under 16 Eccellenza tornano vittoriosi dalla trasferta torinese. Gli arancioblù partono bene, provando da subito a costruire un gap consistente, ma la 5Pari resta a contatto. 9-15 alla prima sirena. La gara non decolla, il ritmo è basso e di certo non congeniale ai ragazzi di coach Conte, anche per i numerosi fischi arbitrali che spezzettano il gioco. La gara procede a singhiozzo e con un minibreak dei bianco-verdi la prima metà di incontro termina 25-29. Pegli parte forte al rientro dagli spogliatoi, prova a scappare subito sul +10 ma Torino non si arrende e rientra nel corso sul -6 del 30′. Si procede sempre a ritmo basso, i liguri non riescono ad accelerare ed in modo equilibrato si procede verso la volata finale. I rimbalzi offensivi tengo i ragazzi di coach Conte avanti nel punteggio, ma il 5Pari non si arrende mai, nell’ultimo minuto con un bel canestro da 3 si va sul 51-54. I viaggianti sono più o meno precisi dalla lunetta, 51-56 il finale.

“Non è stata di certo la nostra miglior uscita fino ad adesso anche se siamo stati sempre avanti nel punteggio – cosi coach Conte a fine gara -. Ci siamo adattati molti al ritmo avversario e non siamo riusciti a fare il nostro gioco. Complimenti al 5Pari per non essersi mai arresi e hanno sempre provato a rientrare nel match”.

Buon esordio casalingo per gli Under 18 regionali che colgono cosi il primo successo stagionale contro Varazze (72-56). I ragazzi di coach Conte sono vogliosi del riscatto dopo la sconfitta nella prima giornata. Gli arancioblù impongono subito un ritmo altissimo, fatto di pressione e tanta collaborazione in attacco. Si tocca il +14 verso la fine del secondo quarto (18′), prima di abbassare la guardia che fa rientrare gli ospiti al -4. Dopo la pausa lunga, la gara resta abbastanza equilibrata. Pegli ritrova il +10 a fine terzo quarto ma i viaggianti non mollano, prima di alzare bandiera bianca sotto i canestri dalla lunga distanza dei padroni di casa.

Esordio amaro per i 2006 nel campionato Under 13, battuti 60-47 da Sestri. I ragazzi di coach Daga pagano lo scotto del primo quarto, chiuso 18-6, e che condiziona tutto il match. Infatti gli arancioblù pegliesi giocano alla pari secondo e terzo quarto, che perdono di una lunghezza; vincendo, invece, l’ultimo periodo di 1. Bella vittoria all’ultimo possesso per i 2007 di coach Ambrosini, impegnati sottoleva al campionato Under 13. Dopo una partita fatta di alti e bassi con un punteggio sempre in bilico , ci pensa un canestro a 3″ dal termine, frutto di una palla rubata in difesa, a consegnare la vittoria agli arancioblù contro il Meeting per 44 a 43. Buona prova di tutti dove ognuno ha fatto il proprio.

Altra buona gara per le Under 18, capaci di piegare 65-38 Academy Spezia. Dopo un avvio timido, le ragazze pegliesi mettono la quarta e contro la zona proposta dalle spezzine piazzano un 21-2, che non ammette repliche. In realtà, nel 3° quarto, Basket Pegli si siede e perde la frazione di misura per troppa superficialità. Nel quarto periodo, troppi falli gratuiti e una super Anna Dato nelle file delle avversarie, mantengono l’equilibrio, ma lo scarto accumulato è tanto e la partita non è mai in discussione. “Molte buone cose, ma anche tante ingenuità da parte delle piccole e tante cali di attenzione per le più grandi. Andiamo avanti con fiducia e convinzione” spiega coach Torchia.

Il derby pegliese tra le Under 16 è una festa. Il risultato della gara non conta, quello che conta che le due formazioni pegliesi si sono affrontate tra di loro in un clima di festa; come dimostra il grido finale. Tutte abbracciate in un unico cerchio!

Le più piccole hanno messo in campo tantissima grinta e voglia di far bene; d’altra parte le più grandi non hanno sottovalutato l’impegno facendo vedere buone cose.

La squadra di Marco Costa, in Serie C Silver, è in attesa di conoscere le decisioni del giudice sportivo a seguito del reclamo del Basket Recco presentato prima dell’inizio del match. L’Under 18 Eccellenza non giocherà oggi contro casale causa allerta meteo rossa.

Di seguito i tabellini.

Under 16 Eccellenza

5 Pari Torino – Basket Pegli 51-56 (9-15; 16-14; 11-13; 15-14)

Torino: Viotti 12, Aronica 2, Roselli 3, Aureli 10, Bevione, De Marchi 3, Cavagnoli 9, Curto, Rinaldo, Ferrone 2, Massera 9, Cibin 1. All: Sacco Ass: Roselli

Pegli: Augliera 9, Ventura 11, Pescarolo, Crocco 3, Facco, Devoto, Bruzzone 7, Notari 5, Bertagna, Vagnati 8, De Natale 11, Bizzarri 2. All: Conte Ass: Fanelli

Under 18 regionali

Basket Pegli – San Nazario Varazze 72-56 (16-10, 20-22, 16-10, 20-14)

Pegli: Crocco 31, Benignetti 5, Grasso, Lucagrossi, Amelii, Cruciani 6, Danovaro 24, Bassi 3, Allemani 3, Abbandonati. All.Conte Ass. Ambrosini

Varazze: Di Santo 8, Baccino 3, Asturi 2, El Aouane, Giacinti, Terracciano 10, Negri 8, Calcagno S. 15, Calcagno L. 9.

Under 13 A

Basket Sestri – Basket Pegli 60 – 47 ( 18-6,14-13,11-10,17-18)

Sestri: Di Giovanni 1, Terreira 4, Orsi 5, Delfino 13, Gava 22, Gamba 1, Tarantino 5, Arena 4, Priano 1, Palmos 2, Schiavi 2 All. Sessa

Pegli: Marin 4, Napolitano, Vaccari 12, Profumo , Baratti 2, Falace 2, Magnano , Silanus 17, Raviola, Glogowschek , Stagnitto 10 All. Daga

Under 13 B

Basket Pegli – Meeting 44-43

Pegli: Molinari 12 , Simcich 7 , Lunardi, Vigo 3 , Benincasa , Barbieri, D’Oria 12 , Marcenaro 4 , Opletal, Pelagatti , Lelmi 6. All: Ambrosini Ass.Pera

Under 18 femminile

Basket Pegli – Basket Academy La Spezia 65-38 (15-13, 21-2, 12-13, 17-10)

Pegli: Torchia 5, Papiri 14, Pini 17, Varoli 1, Monachello 7, Padula 5, Brovia 4, Curreri 4, Ambrosi 2. All.Torchia

La Spezia: Barsanti 1, Caccopardo 5, Mondini 1, Dato 11, Lombardi 2, Ouslati 12, Albani, Sani, Valle 4.