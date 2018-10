Scontro frontale nel cremonese, muore 60enne di Rapallo

Rapallo. Sarebbe uno uomo di 60 anni, residente a Rapallo che viaggiava in auto con la moglie, una delle due vittime, l’altra è un 55 enne di Cremona, del drammatico incidente avvenuto poco dopo le 15, in località Gadesco, nel cremonese.

Uno scontro frontale, violentissimo, che ha coinvolto le due auto che percorrevano la Via Mantova. I due autisti sono stati trasportati immediata,ente all’ospedale di Cremona, in codice rosso ma, per loro, non c’è stato nulla da fare.

Ferite meno gravi per la donna, che è stata ricoverata in codice giallo. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Accertamenti sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.