Scalinata Borghese, al via i lavori: anche un ristorante e un giardino d’inverno per il restyling del gioiello liberty

Genova. Al via domani i lavori di restyling di scalinata Borghese. Il gioiello liberty di inizio ‘900, in abbandono da 14 anni, che da piazza Tommaseo si arrampica sulla collina di Albaro. Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici e alle manutenzioni del Comune di Genova Paolo Fanghella.

“Il nostro obiettivo – dice Fanghella – è fare rivivere quest’angolo di città, da troppo tempo dimenticato. Ci riusciremo grazie a un intervento di restauro, in project financing, su tutta la struttura, edifici, giardini e vialetti compresi. Ospiterà diversi servizi come bar, ristorante e sala convegni all’interno, mentre il terrazzo verrà dato in gestione periodicamente al municipio per l’organizzazione di eventi pubblici. È un luogo affascinante di grande pregio per troppo tempo lasciato a se stesso che restituiremo alla città”.

Il piano per far rivivere Scalinata Borghese si basa sul project financing proposto dal Gruppo Viziano. Un investimento da 2 milioni di euro (1,5 milioni di euro per opere edili) per ristrutturare tutti i quattro livelli dell’opera, in un tempo che si aggira in 730 giorni, con l’impegno di finire i lavori nel corso del 2020. La convenzione tra Comune di Genova e il Gruppo Viziano ha la durata di 40 anni.

Coinvolto dall’intervento anche l’ex padiglione, del 1910 e vincolato dalla Soprintendenza, il sistema di illuminazione pubblica e la terrazza, che sarà utilizzata come un giardino d’inverno. I locali restaurati ospiteranno un bar, un ristorante e una sala per incontri.