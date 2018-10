Savate assalto: successo per il Memorial Domenico Sergio-Coppa Messina

Genova. Sotto un sole inaspettato che non ha fatto rimpiangere le passate edizioni estive, si è svolta a Quinto la 5ª edizione del galà organizzato annualmente dall’Ardita Savate Boxing Club in un piccolo anfiteatro del levante genovese prospiciente il mar ligure.

Di fronte ad un folto pubblico appassionato si sono disputati undici match di savate assalto che hanno visto fronteggiarsi atleti liguri e lombardi alcuni dei quali con esperienze internazionali e titoli italiani di categoria.

Il team di casa Ardita Savate ha schierato dopo quasi due anni di inattività il proprio capitano Nicola Picasso, già vicecampione d’Europa Junior, che ha dovuto sfoderare una prestazione tutto cuore e tecnica per avere la meglio del giovane e promettente Davide Alessandri dell’Ecole de Savate di Ranzo. Il pubblico di casa ha così potuto fugare ogni dubbio circa la condizione tecnico fisica del beniamino di casa che ha sfoderato per l’occasione i suoi classici calci alla figura che gli hanno consentito in passato di aggiudicarsi altri difficili confronti.

Il team grigiorosso ha schierato sul ring anche la giovane promessa Stefano Campi, da molti ritenuto un sicuro talento che ha disputato due ottimi match contro avversari più grandi ed esperti come Fabio Prette (premiato con la Coppa Messina quale miglior tiratore della serata) e Samuele Anzi dell’Ecole de Savate di Ranzo, pur perdendo ai punti.

Per la neo campionessa italiana Giorgia Mori si è trattato di una serata tranquilla poiché causa forfait dell’avversaria ha partecipato ad un’esibizione con la talentuosa Ilaria Loiacono che ha strappato applausi al pubblico presente. Altro incontro di interesse ha visto cedere di misura Luca Chiapparino del Savate Molassana al lombardo del Chaos Team Ruben Mortari, poi sconfitto nell’ambito di un match equilibrato da Samuele Anzi dell’Ecole de Savate. Il combattivo Davide Alessandri, dopo la sconfitta con Nicola Picasso, si è rifatto vincendo e convincendo contro il pur bravo Riccardo Ancillotti del Savate Molassana. Infine, tra le giovanissime, bel successo di Micol Api del GS Staglieno contro Nashanti Corro, la campionessa italiana dell’Ecole de Savate.

A margine dei match vi sono state pregevoli esibizioni di kickboxing con il Team Marnikca della più volte medagliata Nikole Marangoni, di pugilato con il team dell’Ardita Boxing Club, di ginnastica ritmica con il team Naica di Elisa Patanè e la presentazione al pubblico di Cecilia Blengino della Dama Kombat che a breve volerà a Bratislava con la nazionale FIKbms per i mondiali di kickboxing. Come sempre impeccabile l’arbitraggio degli ufficiali di gara capitanati da Alfredo Zica e Maurizio Giacalone.

Nella foto: Nicola Picasso e il tecnico Giancarlo Cilia.