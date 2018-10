Santa Margherita Ligure, operazione contro lo spaccio nei locali notturni: sei denunce

Santa Margherita Ligure. Operazione coordinata disposta dalla compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure per il contrasto del consumo e dello spaccio di stupefacenti nei luoghi di aggregazione giovanile e nei pressi dei locali notturni.

I carabinieri della Stazione di Rapallo (Ge) hanno deferito in stato di libertà 6 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui: tre 17enni, due studenti e uno disoccupato, poiché a seguito di perquisizione personale venivano rispettivamente trovati in possesso di 6 e 10 grammi di marijuana e 5 grammi di hashish; due 19enni, entrambi studenti, poiché a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di hashish per complessivi 11 grammi; un 28enne, disoccupato, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 6 grammi di hashish.

Tutta la droga rinvenuta era già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa al dettaglio sul mercato. Nel corso del servizio coordinato, oltre al deferimento all’Autorità giudiziaria dei sei giovani e al sequestro della droga, sono state identificate 35 persone, controllati 30 mezzi ed elevate 3 contravvenzioni al codice della strada.