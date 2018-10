Santa Margherita Ligure, domani la cerimonia del “Patto per la lettura”

Santa Margherita Ligure. Promuovere i libri e la lettura, con incontri e iniziative culturali. Un vero e proprio “patto” che si impegnano a sottoscrivere dirigenti delle scuole locali, associazioni, professionisti e librerie, che collaboreranno con il Comune e i servizi bibliotecari proprio con l’obiettivo citato in apertura.

Il “Patto locale per la lettura della città di Santa Margherita Ligure”, è stato approvato con deliberazione n. 216 della giunta comunale lo scorso 16 agosto e ora diventerà un impegno a tutti gli effetti con la cerimonia per la firma tra tutti i soggetti coinvolti.

L’appuntamento è per domani, venerdì 26 ottobre alle 11 nel Palazzo Comunale – sala consiglio, in piazza Mazzini, 46.

Dopo la Bandiera Blu e la Bandiera Lilla, dopo il riconoscimento da parte di Unicef di due punti cittadini, arriva un altro importante attestato di “buone pratiche di vita” per Santa Margherita Ligure che diventa Città che legge per il biennio 2018/2019. Se tutto ciò sarà utile a far leggere qualche libro in più lo dirà il tempo.